Malatya Büyükşehir Belediyesi şehrin ana aksında başta esnaflarımız olmak üzere hemşerilerimizin parklanma sorununu rahatlatmak amacıyla İnönü Caddesi boyunca 13 noktada geçici park alanları oluşturdu.MALATYA (İGFA) - Geçici parklanma yerlerini vatandaşlarımız için kullanıma hazır hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını tamamlayarak geçici park alanlarını kullanıma uygun hale getirdi.

İnönü Caddesi üzerinde çift yönlü parklanmayı ortadan kaldırmak ve trafiği akıcı hale getirmek için Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla ücretsiz geçici otopark alanları belirlendi.

Battalgazi ilçesinde 13 noktada oluşturulan geçici otopark alanlarının yer aldıkları noktalar şu şekilde:

Şifa Mahallesi otopark-1, Şifa Mahallesi otopark-2, Aslanbey Mahallesi, Şıkşık Mahallesi otopark-1, Şıkşık Mahallesi otopark-2, Şıkşık Mahallesi otopark-3, Nuriye Mahallesi, Hamidiye Mahallesi otopark-1, Hamidiye Mahallesi otopark-2, Hamidiye Mahallesi otopark-3, Kavaklıbağ Mahallesi otopark-1, Kavaklıbağ otopark -2, Kavaklıbağ Mahallesi otopark-3.