Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Fidan ve Süs Bitkileri Üretim Şube Müdürlüğü Fidan Üretim Sahası’nda, 30 türden 30 bin adet fidan yetiştirilerek, dikime hazır hale getirildi. Fidan üretim sahasında yetiştirilen fidanlar, Malatya’daki parkların, refüjlerin ve kavşakların fidan ihtiyacını karşılıyor.MALATYA (İGFA) - Akçadağ ilçesi Ilıcak Mahallesi’nde yer alan Fidan Üretim Sahası, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle fidan üretimine başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin “Yeşil Belediyecilik” anlayışıyla hayata geçirdiği Fidan Üretim Sahası’nda 100 bin adet fidan üretimi yapılıyor. Burada bulunan 30 bin fidan ise sonbahar mevsiminde fidan ihtiyacı olan yerlere dikilmeye hazırlanıyor.

Toplam 300 bin metrekare alanı olan Fidan Üretim Sahası’nın 20 bin metrekaresi yerleşim alanı, 10 bin metrekaresi saksılı fidan yerleşke alanı, 220 bin metrekaresi fidan üretimi alanı ve 50 bin metrekaresi rulo çim üretim sahasından oluşuyor.

Fidan ve çim rulo sahalarında yapılan çalışmalar ile alakalı bilgiler veren Fidan ve Süs Bitkileri Üretim Şube Müdürü Necmettin Tuncal, “Akçadağ ilçesi Ilıcak Ekincilik Mevkiinde fidan üretim sahamız bulunuyor. Fidan üretim sahamız, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle fidan üretimine başlamıştır. Fidan üretimi ile ilgili hâlihazırda 3 tane sondajımız, 1 tane havuzumuz, idari binamız, depolarımız ve hangarlarımız bulunuyor. Yerleşke alanımız yaklaşık 20 binmetrekare olup, 10 bin metrekare de saksılı fidanlarımızı muhafaza ettiğimiz yerleşke alanımız vardır. Ayrıca fidan üretim sahamızda 50 bin metrekare rulo çim üretim sahamız var. Bu alanın 25 bin metrekaresinde çim yetiştirilerek park bahçelerimizde kullanılmak üzere hazır hale getiriliyor.

Toplam 300 bin metrekare alanımız var; bunun 20 bini metrekaresi yerleşim alanı, 10 bin metrekaresi saksılı fidan yerleşke alanı, 220 bin metrekare alanda ise fidan üretimi yapmaktayız. Dikime hazır veya dikime hazır olmayan 100 bin adet fidanımız var.30 türden 30 bin adet fidanımız dikime hazır haldedir. Bu fidanlar Malatya’daki park bahçelerin, kamu kurum ve kuruluşların fidan ihtiyacını karşılayacak durumdadır.Depremden sonra zarar gören parklarımızda, refüjlerde, kavşaklarda kullanılmak üzere dikimleri yapılacaktır. Çimlerimizin ve fidanlarımızın sulanması, gübrelemesi, bakımı, budaması ve ilaçlanması ile ilgili aşamaların tamamında en son araçları kullanıyoruz. DAP ile yaptığımız bazı projeler faaliyete geçtiği takdirde burada üreteceğimiz fidanlarla Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’daki fidan ihtiyacını karşılayacak bir altyapımız olacaktır. Ayrıca arazimizin alt kısmında oluşturduğumuz alanda, çiftçilerimizin fidan ihtiyacını karşılamak adına fidan üretimi ile ilgili olarak yaklaşık 250-300 bin adet fidan üretimi yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.