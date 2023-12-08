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Malatya’nın yeniden ayağa kalkması çağdaş ve modern bir şehir hüviyetiyle geleceğe umutla bakması noktasında her türlü fedakârlıkta bulunan Büyükşehir Belediyesi, esnafların kalıcı işyerlerine, vatandaşların ise kalıcı konutlarına biran evvel kavuşması ve hayatın normale dönmesi için çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi bir taraftan Malatya’nın yeniden inşası noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hareket ederek 220 dönümlük alanda gerçekleştirilecek olan çarşı merkezi için yoğun mesai harcarken bir taraftan da konut projelerinin bir an önce hayat bulması için yoğun bir çalışma içerisinde faaliyetlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleriyleİsviçre Merkezli Finans Kuruluşu ile yapılan görüşmeler neticesinde Malatya’ya 310 adet kalıcı nitelikte geçici konutun çalışmalarına başlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde ilgili firmaya tahsis edilen 55 dönümlük alan üzerine yapılacak olan 31 metrekare büyüklüğündeki 310 adet geçici konut kısa süre içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

310 geçici konut alanında incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan MESTON şirketinin Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 310 geçici konutun yapılacağı 55 dönümlük alanda altyapı çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Gürkan, “2,5 ay gibi bir zaman içerisinde 310 tane 1+1 ev yapılarak, vatandaşlarımıza dağıtımı gerçekleştirilecek” dedi.

310 konutun yapımı için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Gürkan, “Çamurlu Mahalle’mizdeki bu alan belediyemize ve hazineye ait yaklaşık 55 dönümlük bir alan. İsveç firması ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 1+1, 310 konutun yapımı için çalışmalar devam ediyor. Bu konutlar her ne kadar geçici konut şeklinde yapılsa da kalıcı nitelik taşıyor. MESTON şirketimiz tarafından konutların inşası için altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde yapılıyor. Firmanın bizlere söylemiş olduğu süreye göre burası 2,5 ay gibi bir zaman içerisinde 310 tane 1+1 ev yapılarak, vatandaşlarımıza dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu çalışmaların Malatya’mıza hayırlı uğurlu olasını temenni ediyorum” diye konuştu.