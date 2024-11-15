AFAD merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını kaydederek, gelen ihbarların değerlendirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - AFAD, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın verilerine göre, saat 10.46'da gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1857335700124835944