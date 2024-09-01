Malatya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlediği 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası ödül töreni Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in katılımıyla gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya'da düzenlenen 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası ödül töreni satranç severler tarafından yoğun ilgi gördü. 26-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen satranç turnuvasına yurt içi ve yurt dışından toplam 440 sporcu katılım sağladı.

Ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Satranç Federasyonu Başkanı Cemal Gürsel Toy, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Gökhan Gök, Türkiye Satranç Federasyon MHK. Asbaşkanı Mustafa İmamoğlu, Başhakem Akın Ateş, Başhakem Yardımcısı Umut Baran Hündür, Siyasi Parti İl Temsilcileri, Meclis Üyeleri, ve satranç severler katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, satranç yarışmacılarını Malatya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Turnuvada 7 farklı kategoride düzenlendi ve toplamda 117 sporcuya ödüller verdiklerini kaydeden Başkan Er, "Unutmayalım ki, satrançta en büyük başarı, kazandığınız ödüllerden ziyade elde ettiğiniz tecrübeler ve öğrendiğiniz derslerdir. Bugün burada yarışan herkes, bu oyunun ruhunu ve heyecanını en güzel şekilde yaşattı” dedi.

7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası ödül töreninde yapılan konuşmaların ardından turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

TURNUVADA ÖDÜL ALAN KATEGORİLER İSE ŞÖYLE

A KATEGORİSİNDEN DERECEYE GİRENLER: 1. MeylısAnnaberdıvey, 2. HandszarOdeev ve 3. IsmayılGurbanov oldu.

B KATEGORİSİNDEN DERECEYE GİRENLER: 1. Sefa Var, 2. Yunus Orak ve 3. DavoodAsgharvand oldu.

C KATEGORİSİNDEN DERECEYE GİRENLER: 1. Mert Şahin, 2. Deniz Doğan ve 3. Kaan Yaşar Çelebi oldu.

D KATEGORİSİNDEN DERECEYE GİRENLER: 1. Selim Yiğit Karakuş, 2. Yusuf Salih Piri ve 3. Numan Emre Gökceren oldu.

12 YAŞ ve ALTI KATEGORİSİNDEN DERECEYE GİRENLER: 1. Latif Muradlı, 2. Metehan Bal ve 3. Kerem Sarıkaya oldu.

10 YAŞ ve ALTI KATEGORİSİNDEN DERECEYE GİRENLER: 1. Yasin Azımov, 2. Furkan Harmansa ve 3. Erva Öykü Gün oldu.

8 YAŞ ve ALTI KATEGORİSİNDEN DERECEYE GİRENLER: 1. Kerem Kayıgısız, 2. Demir Arslan İlbeyi ve 3. Kemal Çoban oldu.