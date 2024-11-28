Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından semt konaklarında ve eğitim merkezlerinde (MABEM) eğitim gören 5, 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerine yönelik ‘Ödüllü Deneme Sınavı’ yapıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konaklarında ve Eğitim Merkezlerinde ortaokul gurubu olarak eğitim gören yaklaşık bin 360 öğrenciye yönelik deneme sınavı yapıldı.

5,6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen deneme sınavında başarı göstererek ilk 5’e giren 120 öğrenci sinema gösterimi ile ödüllendirildi.

Her alanda olduğu gibi sosyal alanda da vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi dershaneye gitme imkânı olmayan binlerce öğrenci Semt Konaklarında ve Eğitim Merkezlerinde (MABEM)eğitim görüyor.

Öğrencilerin başarılarını artırmak okul derslerine takviye olması amacıyla 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi içerisinde her ay deneme sınavları yapılarak öğrencilerin derslerine katkı sunuluyor.

Semt Konaklarında ve Eğitim Merkezlerinde (MABEM) eğitim gören 5,6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen deneme sınavında başarı göstererek ilk 5’e giren 120 öğrenci filim izleyerek gönüllerince eğlendi.