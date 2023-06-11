Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Buğday Pazarı esnaflarıyla bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. Malatya’daki esnaflar için birçok lokasyonda geçici iş yerleri kurulduğunu belirten Başkan Gürkan, her daim esnafın yanında olduğunu ifade etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ile birlikte Buğday Pazarı esnafını ziyaret etti. Burada esnafların talep ve isteklerini dinleyen Başkan Gürkan, esnafların sorunlarının çözümü noktasında ilgili çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Gürkan’ın her zaman esnafın yanında olduğunu belirten MTB Başkanı Ramazan Özcan,“Başkanımıza Şire Pazarı ve Buğday Pazarı’nın yapımı konuşunda göstermiş olduğu iradeden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir projedir, Türkiye’de böyle bir projenin emsaline az rastlanır. Bilindiği üzere Buğday Pazarındaki arkadaşlarımız sıkıntılı bir alanda hizmet vermeye çalışıyor. Buradaki sorun ve problemleri de her fırsatta başkanımıza iletiyoruz” diye konuştu.

Birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılacağını vurgulayan Başkan Gürkan, esnaflar için birçok noktada dükkânların kurulduğunun altını da çizdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “6 Şubat’ta bir depremle karşılaştık ve bu depremden hepimiz etkilendik. Türkiye etkilendi, dünya etkilendi. O nedenle el ele vereceğiz. Bu yara büyük bir yara kişilerin kendi başına üstesinden geleceği bir yara değil. O nedenle devletimizin imkânlarını esnafımızın lehine kullanma noktasında üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Sizlerde taşın altına elinizi koyacaksınız. İnşallah güzel bir merkezde ticaretimizi devam ettiririz diye düşünüyorum” diye konuştu.