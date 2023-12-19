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Eski Buğday Pazarı’ndaki esnafların iş yerlerini Yeni Buğday Pazarı’na taşıma sürecini yerinde görmek üzere Yeni Buğday Pazarı’nı ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Buğday Pazarının hayırlı olmasını diledi.MALATYA (İGFA) - Eski Buğday Pazarı’ndaki 72 esnafınYeni Buğday Pazarı’nda kira bedeli olarak çok cüzi bir bedel karşılığında ticaret yapabileceklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1 Ocak 2024 tarihine kadar ‘arasa’ diye tabir edilen eski Buğday Pazarı’nda faaliyet gösteren tüccarların kendilerine tahsis edilen iş yerlerine taşınmalarının sağlanacağını söyledi.

Konuyla ilgili tebligat işlemlerinin başlatıldığını kaydeden Gürkan, "Önümüzdeki günlerde gerek kayısı ticaretiyle uğraşan esnaflarımızın gerek sosyal amaçlı ticaret yapan diğer sektörlerin buraya gelmesi, Buğday Pazarı’ndaki esnafların buraya gelmesi ve banka şubelerinin buraya taşınması ve buranın bir kampüs olarak hizmet vermesi Malatya’ya önemli bir kazanım sağlayacaktır. İçerisinde ticari faaliyetlerini yürütürken hem trafik hem ulaşım hem de sosyal altyapının kendilerine sunulması anlamında önemli bir kampüs alanı kendilerine tahsis edildi” diye konuştu.

“DEPREM PSİKOLOJİSİNDEN BİR AN EVVEL KURTULMAMIZ GEREKİR”

6 Şubat depremlerinin etkilerinden kurtulmak adına bu tür hizmetlerin devam edeceğini belirten Başkan Gürkan, “İnşallah bu çalışmalarımızı diğer sektörler bazında da devam ettirerek şehrimizi modern anlamda, geçmişinin çok daha üstünde yaşanılabilir ve mazisine layık istikbaline hazırlama noktasında el ele vereceğiz. Şehrimizi, kıyametin provası dediğimiz depremin yol açtığı zarardan ve deprem psikolojisinden bir an evvel kurtarmamız gerekir. Yeni Buğday Pazarı da bunun en güzel örneklerinden biridir. Malatya’mıza ve Malatyalı tüccarlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.