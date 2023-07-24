Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmakta olan MELİD Ulaşım ve Hizmet Grupları AŞ'ne bağlı çalışan personellerin maaşlarına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından yüzde 45 oranında zam yapıldı. En düşük maaş 16 bin 559 TL oldu.MALATYA (İGFA) - Sendika ile yapılan sözleşmede ikinci 6 ay için sözleşme kapsamında alınması gereken yüzde 19.77’lik zam oranı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından yüzde 45 olarak belirlendi.

Buna göre 01.07.2023 tarihi itibariyle 696 sayılı KHK kapsamında çalışmakta olan personellerin ücret ve tüm sosyal haklarına yüzde 45 zam yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yüzde 45’lik zammın hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Ailemizin bireyleri bizim için çok önemli. Bu anlamda bizler personellerimizin her zaman yanında olduk. Özellikle 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem sürecinden bu yana fedakârca çalışan, Malatya’mız için gecesini gündüzüne katan çalışma arkadaşlarımız her türlü takdiri hak ediyor. Bilindiği gibi sendika ile yapılan sözleşme kapsamında ikinci 6 ay için enflasyon farkı oranında bir zam daha öncesinde belirlenmişti ancak bizler bunun çok üzerinde bir zam ile rakamı yüzde 45 olarak belirledik. Yaptığımız zammın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi personellerine yapılan yüzde 45’lik zam sonrası en düşük maaş 16 bin 559 liraya yükseldi.