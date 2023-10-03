Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da depremin hasar verdiği yollardaki asfalt çalışmaları 13 ilçede ve kırsal mahallelerde devam ediyor.MALATYA (İGFA) - 6 Şubat tarihinde vuku bulan Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın gerçekleştiği illerden biri olan Malatya’da normalleşme süreci devam ediyor.

Konteyner Kentler ile Geçici Ticaret Merkezlerinde de asfaltlama çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleriilçe ve grup yollarındakiçalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremde hasar gören ve deforme olan yollarda asfalt ve yama çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların daha sağlıklı bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için 7/24 esasına göre çalışmalar yapıyor.

13 ilçede ve kırsal mahallelerde çalışmalarını yoğun bir şekilde yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, deprem sonrası oluşan altyapı hasarları MASKİ tarafından giderildikten sonratahrip olan ve bozulan yollarıyeniden yaparak, modern bir hale getiriyor.

Deprem sonrası hayatın normale dönmeye başlaması ile birlikte çalışmalarını daha da yoğunlaştıran Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon DairesiMalatya genelinde yapmış olduğu çalışmalar sonrasında toplam bin 600 km asfalt serimi, 700 km asfalt bakım ve onarım çalışması, 52 bin metrekare yama çalışması, 195 bin m2 kaldırım çalışması, 80 km stabilize, 20 km yol açma, 75 km yol genişletme çalışmaları, 4 Adet köprü, 5 adet menfez, 24 bin m3 taş duvar çalışması ile 11bin m2 kilit taşı çalışması gerçekleştirildi.