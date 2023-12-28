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Malatya Kent Konseyi Sanatsal Faaliyetler Çalışma Grubu bünyesinde ‘Dijital Fotoğrafçılık’kursu açıldı. Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ‘Dijital Fotoğrafçılık’ kursu eğitimleri Malatya Kent Konseyi’nde gerçekleştiriliyor.MALATYA (İGFA) - Dijital fotoğrafçılık eğitimleri kapsamında kursiyerlere temel fotoğrafçılık eğitimleri veriliyor.

Dijital fotoğrafçılık eğitmeni Ramiz Akar “Dijital Fotoğrafçılık” eğitimleri kapsamında şu ana kadar, fotoğraf tarihi, fotoğraf makineleri, fotoğraf makinesi ekipmanları, fotoğraf makinesi çeşitleri, fotoğraf makinelerinin temizlik ve bakımı, fotoğraf makinesi ayarları, diyafram, iso ve enstantane, fotoğraf çekimlerinde netleme konularını işledik. Eğitimlerimize, Sanat Sokağı’nda bulunan Fotoğraf Makinesi Müzesi’nde geçmişten günümüze ziyaret ederek fotoğraf makinelerini inceledik. Turgut Özal Tabiat Parkı’nda sonbahar kareleri çekerek uygulama çekimler yapmış olduk. Sanat Sokağı’nda diyafram ve enstantane konuları ile ilgili uygulama çekimleri de gerçekleştirdik. Kursiyerlerimizin Fotoğraf makinesini tanıması ve doğru çekimler yapabilmeleri için uygulama çekimlerimiz derslerde ve sahada devam edecek” dedi.

Fotoğrafı çok sevdikleri ve ilgi duydukları için dijital fotoğrafçılık kursuna katıldıklarını belirten kursiyerler, dijital fotoğrafçılıkkursunda, fotoğrafta ışık bilgisi ve fotoğrafın farklı dalları hakkında bilgi sahibi olmaya çalıştıklarını,fotoğraf makinesi ayarlarını daha iyi yapabilmek ve fotoğraf teknikleri konusunda eksiklikleri giderme noktasında güzel bir eğitim aldıklarını söylediler.