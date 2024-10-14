Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya genelinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'ne 4.500 metre içme suyu hattı, 1.300 metre kanalizasyon hattı inşa edildi.MALATYA (İGFA) - Çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini belirten Yuvalı Mahalle Muhtarı Hasan Taşçı, MASKİ'nin çalışmalarıyla ilgili olarak, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Köyümüzde su sıkıntısı vardı, sondajımız yapıldı, suyumuz bulundu ve köyümüze kavuştu." dedi.

Mahalle sakinlerinden Orhan Olgun ise "Sağ olsun, muhtarımızın katkılarıyla, Büyükşehir Belediyemizin, MASKİ Genel Müdürlüğü’müzün büyük emekleriyle ovada bulunan içme suyu mahallemizin içine kadar getirildi. Değerli MASKİ çalışanlarının büyük emeği sayesinde suyumuz şuan mahallemize ulaştı. Emeği geçen herkese köylülerimiz adına teşekkür ederiz.” dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ ÇEÇEN: “48 DEPREM KONUTUNUN ALTYAPISI İNŞA EDİYORUZ”

Deprem konutları için hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: “Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 6 Şubat depremleri sonrasında özellikle kırsal alanlarda altyapı çalışmalarını hızlandırdık. Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı Mahallemizde 48 deprem konutu inşa ediliyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Yuvalı deprem konutlarının altyapısını inşa ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları ile 4.500 metre içme suyu hattı, 1.300 metre kanalizasyon hattı olmak üzere toplamda 5 bin 800 metre altyapı inşa ettik. Deprem konutları için foseptik çalışması, basınç kırıcı odası yapıldı. Çalışmalar kapsamında 50 ton kapasiteli bir su deposu inşa ettik. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap vermeye devam edeceğiz.” dedi.

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