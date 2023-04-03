Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyerek afet bölgesindeki eğitim öğretim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.MALATYA (İGFA)- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Malatya'da eğitim öğretimin başlamadığı hiçbir ilçe bulunmadığının altını çizen Bakan Özer, bugün itibarıyla 156 okulda eğitim öğretime başladıklarını belirterek, "Malatya'da artık eğitim öğretimin başlamadığı hiçbir ilçe bulunmuyor ama özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarımıza öncelik verilerek onlar birinci kademede devreye sokulup hızlı bir şekilde eğitim öğretim başladı. Bugün de eğitim öğretimin başladığı Battalgazi ilçesindeki bir okulumuzu ziyaret ettik. Gerçekten öğrencilerimiz çok mutlu, arkadaşlarına kavuşmalarından dolayı. Öğretmenlerimiz büyük bir heyecan duyuyorlar" dedi.

Eğitimin çevresindeki çok sayıda alana da hitap ettiğini belirten Bakan Özer, bu nedenle eğitimin hızlı bir şekilde normalleşmesinin hayatı normalleştirme adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Bakan Özer, afet bölgesinde LGS ve YKS hazırlık sürecine destek amacıyla yaklaşık 129 bin öğrencinin 3 bin 205 noktadaki destekleme ve yetiştirme kursları ile buluşturulduğunu belirterek, tüm bu desteklerin hem niteliklerinin hem de kapasitesinin her geçen gün artırılmaya devam edeceğini kaydetti.

LGS BAŞVURULARI 13 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK

LGS'ye başvuru sürecinin başladığına değinen Bakan Özer, afet bölgesindeki öğrenciler için LGS kapsamındaki merkezî sınav tercih sürecinin de başladığını, deprem dolayısıyla nedeniyle olağanüstü hâl ilan edilen illerdeki öğrenciler için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav tercih sürecinin 13 Nisan'a kadar süreceğini kaydetti.