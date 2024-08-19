Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik A.Ş. emeklilerimizin bütçelerine destek olmak amacıyla özel bir kampanya başlattı.MALATYA (İGFA) - Malatya'da emeklilerin, Esenlik marketlerinde bir ay içinde farklı zaman dilimlerinde yapacakları 2 bin TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL para puanını, bir sonraki ayın ilk günü Esenlik üyelik hesaplarına yükleneceği duyuruldu.

21 Ağustos - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında kampanya kapsamında Esenlik A.Ş. marketlerinde alışveriş yapan emeklilerimizin, e-devlet üzerinden emeklilik belgesini temin etmeleri ve kısa bir form doldurmaları yeterli olacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada kampanya bitiminin 31 Aralık 2024 tarihi olduğu için son yükleme tutarının 1 Ocak 2025 tarihinde yapılacağı belirtilirken, Esenlik A.Ş. olarak, emeklilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaya devam ettiklerini, taze ve kaliteli ürünlerin, geniş ürün çeşitliliği ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle alışveriş deneyiminizi daha keyifli hale getirdiklerini söyledi.