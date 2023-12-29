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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Et ve Balık Pazarı Esnaflarının Eski Adliye otoparkında faaliyete başladığı iş yerlerini inceledi. Her zaman esnafların yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Gürkan, esnaflara yeni iş yerlerinde bol kazançlar diledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleriyle şehrin birçok noktasına kurulan esnaf çarşılarına bir yenisi daha eklendi.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve yıkılan adliye binasının bulunduğu alanda yer alan Büyükşehir Belediyesine ait kapalı otopark, Et ve Balık Pazarı esnaflarına tahsis edilerek, dükkânlara dönüştürüldü.

Yeni yerlerinde işlerine devam eden esnaflar ise Başkan Gürkan’a teşekkürlerini sunarak, Başkan Gürkan’ın her daim destekçileri olduklarını ifade ettiler.

Esnaf Murat Can, “Bizlere yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Halkımız ve bizim için çok önemli bir hizmet yaptınız. Allah sizlerden razı olsun” diye konuştu.

Başkan Gürkan’ın kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı memnuniyetini dile getirenİrfan Yılmaz, “Şu anda bulunduğumuz yer Büyükşehir Belediyesinin otoparkıydı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, 6 Şubat’ta dükkânları yıkılan balık, kasap ve tavukçu esnaflarımıza burayı tahsis etti. Burası Malatya’nın hizmetini karşılayacak güzel bir yer oldu. Başkanımıza bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Kasap Pazarı Esnafı Mehmet Yolcu,“6 Şubat depremlerinden sonra iş yerlerimiz yıkıldı. Biz 10 ay iş yapamadık. İş yapabilmek adına Kırıkkale’ye, Elazığ’a gittim, olmadı. Sonra tekrardan Malatya’ya geldim. Burada kimse bize destek olmadı. Sağ olsun yine Başkanımız elimizden tuttu, bizlere burayı tahsis etti. Allah Başkanımız Selahattin Gürkan’dan bin kere razı olsun” dedi.

Başkan Gürkan’ın esnafın daima yanında olduğunu ifade edenMalatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer, “Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan, 6 Şubat depreminden bu yana bizim yanımızda olan tek Başkandır. Belki bazıları ‘abartıyor’ diyecek ama gelsinler kendi gözleriyle yeni yerimizi görsünler. Bizler esnaflarımız için konteyner istediğimizde ve bu konteynerler için altyapı, elektrik, istediğimizde her zaman bizleri güler yüzle karşıladı ve bizi hiçbir zaman ötelemedi. Bizlere sunduğu destekler adına Başkanımız Selahattin Gürkan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” kelimelerine yer verdi.

Malatya Sebzeciler Esnaf OdasıBaşkanı Yasin Yıldız,ise konuşmasında“6 Şubat’ta yaşadığımız depremlerin ilk anından bugüne kadar her zaman yanımızda olan bir Belediye Başkanımız var. Biz kendisinden fazlasıyla razıyız. Bugüne kadar her zaman esnafın yanındaydı, bundan sonraki süreçte de yanımızda olacağından eminiz. Böyle bir çalışma yaptığı için esnafımız adına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ederim” cümlelerine yer verdi.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait bazı yerlerin esnaflara tahsis edilerek yeni iş yerlerinin oluşturulduğuna vurgu yapanFen İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Aknişan,“6 Şubat depremlerinden ötürü ciddi manada yara alan esnaflarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında özellikle mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan yerlerin geçici iş yerlerine dönüştürülmesi ile ilgili çalışmaları sürdürerek, esnaflarımızın için yeni iş yerlerini bir bir hayata geçiriyoruz. Daha öncede birçok iş kolunda oluşturduğumuz iş yerlerine ilaveten Et ve Balık Pazarı’nın dönüşümünü tamamlayarak, esnafımıza tahsisini gerçekleştirdik. Burada 40’a yakın esnafımız faaliyetlerini sürdürüyor. Tavukçu, Balıkçı, Kasap esnafımız Yeni Et ve Balık Pazarı’nda hizmetlerini sürdürüyorlar. Lavabo, mescit ve ilave müştemilatlarıyla güzel bir iş yeri haline dönüştürüldü. Bizlere verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.