Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Malatya Nikâh Sarayında Malatya genelindeki mahalle muhtarı ile bir araya gelerek deprem sürecinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Malatya'da bilgilendirme toplantısına Malatya Valisi Hulusi Şahin, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş,Genel Sekreter Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Muhtar Dernekleri Başkanları ile Muhtarlar katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem sürecinde yapılan çalışmaların yer aldığı sinevizyon gösterisinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gürkan, olaylara bakarken belediyenin de depremzede olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanının deprem süresi boyunca 4 defa Malatya’ya geldiğini belirten Başkan Gürkan, “İki bakanımız sürekli burada kaldı. Daha sonra 5 bakanımız ve bütün bakanlar geldi. 28 kaymakam, 28 belediye başkanı, 5 vali, 5 il belediye başkanı Malatya’daki koordinasyonda görev aldı. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman bu dört il en ağır hasarı gördü. Depremde 1337 vatandaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. 6 bin 444 vatandaşımız yaralandı. Malatya’da toplam bina sayısı 171 bin 153’tür. Bağımsız bölümleri de buna endekslediğin zaman 421 bin 616 gibi bir sayı çıkıyor. Toplam yıkık, acil yıkılacak ağı hasarlı, orta hasarlı bina 45 bin 668’dir. Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı, orta hasarlı bağımsız bölüm 127 bin 293’dür. Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı, orta hasarlı ticarethane sayısı 16 bin 716‘dır. Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı ahır sayısı 4 Bin 942’dir.Yıkık, acil yıkılacak binaların toplam enkaz kaldırma oranı %99,7’dir. Toplam yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 35 bin 680’dir. Yıkımı yapılan bina sayısı 3 bin 784’dür. Kalan bina sayısı 31 bin 896’dır. Enkaz kaldırma oranı % 10’dur. Yıkım ihalesi yapılan bina sayısı 29 bin 764’dür. Yıkım ihalesi devam eden bina sayısı 5 bin 916’dır. İptal davası açılan 1.190 dosyanın 560 dava dosyası az ve orta hasarlı binaların ağır hasara çevrilmesi, 540 dava dosyasının ağır hasarlı binaların az ve orta hasara çevrilmesi, 90 dava dosyası acil yıkılacak binalara karşı açılmıştır. Malatya’da yerinde dönüşüm ofisine yapılan başvuruların 18 bin 924’ü konut, 3 bin 384’ü ticari işletmedir. Şu anda 73 noktada konteyner kent çalışması başlatılmış yaklaşık 30 bin konteyner konulması planlanmaktadır. Bu alanların altyapı ve üst yapı çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. 41 alanda 3 bin 432 konteyner iş yeri yapılmaktadır" diye konuştu.

Malatya’da Yerinde Dönüşüm Ofislerine yapılan başvuru sayısı yaklaşık olarak 20 bin konut ve 3 bin 384 ticari alan müracaatının bulunduğunu söyleyen Başkan Gürkan, 718 mahalle muhtarları olarak mahallelerinizde yıkımlar devam ettiğini kaydetti.

Çok zor ve sıkıntılı günlerden geçildiğini belirten Malatya Valisi Hulusi Şahin de, sadece deprem değil, hava şartlarının da vurduğunu söyledi.

"Yolların durumu ve ulaşım çok zordu" diyen Vali Şahin, "Biz o günlerden biraz önce sinevizyon gösterisinde gördüğümüz gibi bugünlere geldik. 6 ay önce bir çorba vermenin, bir ekmek vermenin, bir çadır vermenin kavgasını veriyorduk. Şimdi ise konteynerlerde 10.000 klima taktık 10.000 klima daha ne zaman takacağız onu düşünüyoruz. Nereden nereye sadece 6 ayda geldik bu büyük bir başarıdır. Bu büyük başarıyı bu milletin bu büyük milletin şerefli fertleri olarak kendimize borçluyuz bizler ve sizler başardık. Veya bütün kapasitemizi kullanmasaydın biz bu depremin altında kalırdık. Bu başarı milletin fertleri olarak sizlerin başarısıdır" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında deprem sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı Malatya genelindeki muhtarlara plaket takdim edildi.