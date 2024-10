Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın Vefa Konağı’nda düzenlenen 'Kaynana-Gelin Arasındaki Sorunları ve Çözüm Yolları" semineri büyük ilgi gördü.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Başharık Mahallesi’nde bulunan Kadın Vefa Konağında, kadınlar için farkındalık yaratmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla ‘Kaynana-Gelin Arasındaki Sorunlar ve Çözüm Yolları’ konulu seminer düzenlendi. Seminere, çeşitli yaş ve sosyo-ekonomik kesimlerden kaynana ve gelinler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Vefa Konağında, aile içi huzurun sağlanmasına yönelik çözüm önerilerini tartışmak ve bu iki önemli aile bireyi arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı bir zemine oturtulması amacıyla ilki gerçekleştirilen ‘Kaynana-Gelin Arasındaki Sorunlar ve Çözüm Yolları’ konulu seminer, yoğun ilgi gördü. Aile danışmanları ve sosyologlar tarafından verilen seminer, periyodik aralıklarla devam edecek.

KATILIMCILARA EMPATİ, SABIR VE ANLAYIŞIN ÖNEMİ ANLATILDI

‘Kaynana-Gelin Arasındaki Sorunlar ve Çözüm Yolları’ konulu seminerde, özellikle kaynana-gelin ilişkisinin tarihsel ve kültürel boyutlarına değinildi. Anadolu kültüründe bu ilişkinin, kimi zaman anlaşmazlıklara, kimi zaman ise güçlü bir dayanışmaya dayandığı vurgulandı. Bu ilişkiyi daha iyi yönetebilmek için katılımcılara empati, sabır, ve karşılıklı anlayışın önemi anlatıldı. Aile danışmanları ve sosyologlar tarafından anlatılan seminerde iletişimin geliştirilmesi, her iki tarafın da duygularını doğru ifade etmesi ve karşısındakini dinleme becerilerinin geliştirilmesiyle sorunların önüne geçilebileceği üzerinde duruldu. Ayrıca, bazı durumlarda kaynana ve gelin arasında nesil farkının getirdiği bakış açısı farklılıklarının da sorunları tetikleyebileceği dile getirildi.

HOŞGÖRÜNÜN ÖNEMLİ BİR ADIM OLDUĞU VURGULANDI

Seminerde anlatılan konulardan biri de hoşgörü oldu. Kişisel alanın korunması ve bireylerin birbirlerine karşı hoşgörülü davranmalarının, aile içi huzuru korumanın en temel adımlarından biri olarak değerlendirildi. Ayrıca kaynana ve gelinlerin, aile içinde rollerini netleştirmeleri ve birbirlerinin hayatlarına aşırı müdahaleden kaçınmaları gerektiği önerildi. Seminerin sonunda kadınlar, kendi tecrübelerini paylaşarak bu tür sorunlarla nasıl çözüme ulaştırdıklarını anlattılar.

“DÜZELTİLMEYEN HER ŞEYİN ÜSTÜ KAPALI KALIYOR”

‘Kaynana-Gelin Arasındaki Sorunlar ve Çözüm Yolları’ konulu seminere katılan ve kendisinin de kayınvalide olduğunu belirten Nezahat Kılınç, seminerde verilen eğitimden faydalandığını söyledi. Kılınç, “2 gelinim var. Örnek gelinlerim var. Örnek de bir kaynanayımdır inşallah. Seminerden faydalandık. Hocalarımız güzel konuştu. İnşallah böyle konuları öğrenelim ki, tekrardan öğretelim. Sadece eğitim verenlere yük olmayalım. Bizim de deneyimlerimiz var, bizim de katkılarımız olsun bu tür eğitimlere. Evler huzurlu ve güzel olsun. Oğlanlarımızı da, gelinlerimiz de, kızlarımızı da ve damatlarımızı da yormayalım. Bir şeyler yaparak, bir yerleri düzeltmemiz lazım. Düzeltilmeyen her şeyin üstü kapalı kalıyor. Bu nedenle her şeyi açık anlatacaksın. Her konuda orta yol bulmalıyız. Kimse sert konuşmaktan ve sertlikten hoşlanmaz. Hep onure edeceksin. En küçük şeyleri bile takdir edeceksin. Büyükşehir Belediyesi’nin bu semineri güzel bir adım. İnşallah devamı gelir. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Güzel bir ortam oldu, memnun olduk” dedi.

Hem gelin hem de kaynana olduğunu söyleyen Yasemin Çalışkan ise, “Seminer çok güzel ve aydınlatıcıydı. İhtiyacımız olan konulardı. Toplumun böyle bir seminere ihtiyacı var bence. Tecrübeli olsak da olmasak da öğrenmemiz gereken çok şey var” diyerek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanına seminerden dolayı teşekkür etti.