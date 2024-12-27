Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın iklim değişikliği eylem planı hazırlanması çerçevesinde 25 Aralık 2024 Çarşamba günü ‘Malatya İklim Değişikliği Eylem Planı Merkez Çalıştayı’nı gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Malatya'daki çalıştayın açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum, insan kaynaklı küresel ısınma, bu yüzyılın en büyük meydan okumalarından biri olduğunu söyledi. "Dünyamız, 150 bin yılda yalnızca 1°C ısınırken, son 150 yılda bu artışın üzerine çıkmıştır" diye Mum, "Bunun doğal bir sonucu olarak kuraklık, sel, taşkın, kasırga gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddeti artmış; buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve asit oranlarının yükselmesi gibi olumsuzluklar hem ekosistemleri hem de insan yaşamını ciddi tehditlerle karşı karşıya bırakmıştır” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, kentsel planlama, ulaşım, enerji, atık yönetimi ve çevre düzenlemelerinde iklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmalarını öncelikli hale getirdiklerini dile getiren Mum, “Bilim insanlarının da açıkça belirttiği üzere, iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri insani faaliyetlerin neden olduğu sera gazı salımlarıdır. Özellikle kentler, dünya nüfusunun %60-70’ini barındırması ve sera gazı salımlarının yaklaşık %70’ini üretmesi nedeniyle bu mücadelenin merkezindedir. Şehirlerimiz, sadece bu sorunun bir parçası değil, aynı zamanda çözümün de anahtarıdır. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, kentsel planlama, ulaşım, enerji, atık yönetimi ve çevre düzenlemelerinde iklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmalarını öncelikli hale getirmiş bulunuyoruz" dedi.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen ‘Malatya İklim Değişikliği Eylem Planı Merkez Çalıştayı’nda bir konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Salih Uzun, yaşanan iklim değişikliğinden dolayı bir süre sonra insanlarda bir süre sonra toplu göç hareketinin başlayacağını söyledi.

Uzun, iklim değişikliği ile ilgili yaşanan sıkıntılar kuraklıklar, sel baskınları, fırtınalar, doğal afetler yaşanmaya başladığı zaman insanlar toplu bir şekilde göç hareketine başlayacağını söyledi.

ÇALIŞTAYDA ÇOK SAYIDA SUNUM YAPILDI

Bu arada Malatya İklim Değişikliği ve Eylem Planı Çalıştayı’nda İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımıcısı Prof. Dr. Ali Sınağ tarafından ‘Sürdürülebilirlik ve İklim’, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt tarafından ‘Depremle Yaşamak’, Ankara Hacı Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayati Beşirli tarafından ‘Sosyolojik Bakış Açısıyla İklim’, Jeoloji Mühendisi-Ekonomist Cevdet Özmen tarafından da ‘İklim Eylem Planları Yol Haritası ve Malatya SGE’ konularında sunumlar yapıldı. Sunumların ardından konuklarla soru cevap, dilek ve önerilere yönelik sohbet gerçekleştirildi.