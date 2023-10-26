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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Gündüzbey Kaptaj Tesislerinde incelemelerde bulundu.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, son zamanlarda özellikle Yeşilyurt bölgesinde meydana gelen depremler sonrasında şehrin içme suyunun sağlandığı Gündüzbey Kaptajsuyunda sorun bulunmadığını ve suyun rahatlıkla içilebilir olduğunu söyledi.

Şehrin içme suyunun sağlandığı Gündüzbey KaptajTesislerini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Gündüzbey Kaptaj suyunda herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirtti. Başkan Gürkan, “Bu mevsimde suyun en az debisinin olduğu bir dönemde yaklaşık saniyede 3 bin 500 litre su var. Tabii bu bahar aylarıyla birlikte 4 bin 500 litreye kadar yükseliyor. Geçmişte 1800-2000 litrelere kadar düşmüştü. Allah’a şükür şimdi saniyede 3 bin 500 litre ana şebekemize veriliyor. Suyumuz görüldüğü gibi berrak, temiz, doğal ve içilebilir. Malatya’nın içme suyu ile ilgili hiçbir şekilde arıtmaya, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın musluklardan rahatlıkla içebilirler. Evlerinde yeme-içme ve benzeri işlerinde rahatlıkla kullanabilirler. Malatya’da depremlerin sık sık olması hasebiyle ve bugüne kadar 70 binin üzerinde yaşanılan depremlerin birçoğu özellikle bu bölgeyi etkiledi. Artçı depremlerin Yeşilyurt merkezli ve suyun çıktığı kaynağın yerinde olması nedeniyle her depremde bulanıklık hadisesi yaşanılıyordu. Dolayısıyla bu da toplumda suyun kirlilik oranı olarak algılanıyordu. Oysa suyun kirliliği hiçbir dönemde olmadı. Suda bulanıklık oldu. Şu anda da bulanıklık gibi hiçbir sorun yoktur. Gayet berrak, saf, temiz ve bütün mineralleri ile doğal içilebilir” diye konuştu.