Malatya'da kar yağışı ve don nedeniyle zarar gören meyve bahçelerini incelemek için Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve TARSİM Bölge Müdürü Bülent Zelyurt ile birlikte saha ziyaretinde bulundu.

MALATYA (İGFA) - İnceleme esnasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Devletin her zaman üreticilerin yanında olduğunu belirterek, çiftçileri yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yaşanan kar yağışıyla birlikte Malatya’nın tarımsal üretimde büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını söyledi. Sabahın erken saatlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber çok yoğun bir telefon trafiğiyle görüşmeler gerçekleştirdikten sonra sahada incelemelere başladık” dedi.

RAMAZAN ÖZCAN: DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR, DEVLETİMİZ BÜYÜKTÜR

Devletin her zaman güçlü olduğunu hatırlatan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Cenab-ı Allah bizi bir daha böyle afetlere maruz bırakmasın. Devletimiz güçlüdür, devletimiz büyüktür. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte sahada üreticilerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz. İnşallah bu sıkıntıyı ve bu zorluğu hep beraber aşacağız. Bütün Malatya’mıza geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum. Sayın Valimiz Seddar Yavuz’a, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e sabahın erken saatlerinden beri göstermiş oldukları bu gayretten dolayı üreticilerimiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

BAŞKAN ER: ÇİFTÇİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaşanan olumsuz hava koşullarıyla birlikte dünya kayısı başkenti olan Malatya’ya büyük bir darbe vurulduğunu söyledi. Başkan Er, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün günlerdir yaptığı uyarılar maalesef gerçekleştir. Malatya’mız gerçekten çok büyük zirai don olayı ile karşı karşıya kaldı. Malatya merkezde hava sıcaklığı eksi6-7 dereceye kadar düştü. Rakımı yüksek olan bölgelerimizde sıcaklık daha da fazla düşmüştür. Borsa Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu iklim koşulları Dünya kayısı ticaretinin en önemli ili olan Malatya’mızın kayısısına çok büyük bir darbe vurmuş oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren borsa başkanımızla birlikte istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Allah devletimize zeval vermesin. Tarım ve Orman Bakanımız ile bugün bir görüşme gerçekleştirdim ve Malatya’ya davet ettim. Malatya’daki çiftçimizin içinde bulunduğu durumu kendisine izah ettim. Malatya’ya geleceğini ancak Türkiye’nin birçok bölgesinde don olayının yaşandığını ifade ettiler. Devletimiz güçlüdür bunu 6 Şubat tarihinde yaşamış olduğumuz felaket sonrasında da devletimizin gücünün ne kadar büyük olduğunu hepimiz müsaade ettik. Bu yılın sonunda Allah’ın izniyle barınacağımız konutların ve iş yerlerimizi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın yoğun gayret ve destekleriyle inşallah yılsonuna kadar bitireceğiz. Malatya merkezde 78 noktada, kırsalda 930 lokasyonda inşaatlar devam ediyor. Böyle bir güce sahip devletimiz. Don felaketi ile ilgili olarak da devletimizin elinden gelen bütün gayreti göstereceğine inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kuurm ve kuruluşlarımızla birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Çiftçimizin emeklerinin heba olmaması için yaşananları Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar ileteceğiz. Sahada çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçimiz yalnız değil her zaman yanlarında olacağız. Devletimizin de imkânları nispetinde çiftçimizin yanında olacağına inanıyorum. Rabbim milletimize ve devletimize zeval vermesin” dedi.