Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Suya Yön, Toprağa Can’ projesi, Hekimhan’da kapalı sulama sistemleriyle tarım arazilerini suyla buluşturarak üretimi artırıyor ve çiftçilerin gelirine katkı sağlıyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde hayata geçirdiği tarımsal sulama projeleriyle çiftçilere destek oluyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ‘Suya Yön, Toprağa Can’ projesi kapsamında, Hekimhan’ın Hasançelebi ve Aşağı Sazlıca mahallelerinde kapalı sulama sistemleri kurularak tarım arazileri sulu tarıma kazandırıldı.

2 BİN DEKAR ARAZİ SULANIYOR

Hasançelebi Mahallesi’nde 4 bin metre, Aşağı Sazlıca Mahallesi’nde ise 2 bin 700 metre kapalı sulama sistemi kuruldu. Bu sistemle, 750 nüfuslu Hasançelebi’de ve 400 nüfuslu Aşağı Sazlıca’da her biri bin dekar tarım arazisi suya kavuştu.

Kapalı sistem sayesinde su kaybı en aza indirildi, buharlaşma ve sızıntı önlenerek daha verimli ve sürdürülebilir bir sulama sağlandı.

Hasançelebi Mahalle Muhtarı Ali İhsan Durak, “Kapalı sulama sistemi büyük fayda sağladı. Eskiden ark sistemiyle sulama yapılıyordu, şimdi su kaybı önlendi ve mahallemize geri dönüşler başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür ediyoruz” dedi. Mahalle sakini Ali Rıza Yalçın, su sorununun çözülmesiyle üretimin arttığını belirtirken, Veysel Can ise sistemin tasarruf sağladığını ve yeni bahçelerin kurulduğunu ifade ederek Başkan Er ve ekibine teşekkür etti.