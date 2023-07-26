Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Temsilciliğiişbirliği ile gerçekleştirilen ortaokul öğrencilerine yönelik Yaz Okulu Programları çerçevesinde eğitim gören öğrenciler,Sanat Sokağı’nda bulunan Radyo ve Gramofon Müzesi, Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni ve Malatya Kültür Evi’ni gezdi.MALATYA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük müzesi vasfına sahip Malatya Radyo ve Gramofon Müzesi ve dünyadaki en büyük fotoğraf makinesi müze sıralamasında üçüncü sırada yer alan Fotoğraf Makinası Müzesi’ni gezen öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı semt konaklarında başlayan Yaz Okulu Programlarındaverilen eğitimlerin yanı sıra her hafta öğrencilerle sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli programlar da gerçekleştiriliyor.

Yaz okullarında eğitim alan öğrencilerin sosyal alanlarda da faaliyet göstermeleri gerektiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yaz okullarındaeğitimin devam ettiğini söyledi. Kılınç, semt konaklarında öğrenim gören öğrencilerin hem sosyal anlamda hem de stres atmaları noktasında her hafta gezi programları düzenlendiğini belirterek, düzenlenen aktiviteler çerçevesinde bu hafta da Sanat Sokağı’nda bulunan Radyo ve Gramofon Müzesi, Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni ve Malatya Kültür Evi’ni gezdiler. Gezilere katılan öğrencilerin hem eğlendiklerini hem de yeni yerlerle tanışma fırsatı bulduklarını vurgulayan Kılınç, öğrencilerin yanı sıra ailelerin de bu gezi programlarına katılmalarını arzu ettiklerini dile getirdi.