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Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haşere ile mücadele kışlak dönemine geçildi. Kışlık ilaçlama kapsamında konteyner kentlerde de ilaçlama çalışmaları yapılıyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; kışlak mücadeleleri kapsamında yaz mevsiminden kalan sivrisinek ve karasineklerin barınma yerleri olan köprü altları, kanallar, mazgallar, bodrumlar ve birikinti sularında larva ve erginlere karşı termal fog cihazı ile yapılan çalışma Kasım ayı itibariyle başlayan ilaçlama çalışmaları Nisan ayına kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sinek, sivrisinek, karasinek ve her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmalarının kışlak mücadele kapsamında devam ettiği belirtildi. Kışlak mücadelesinde özellikle sinek, sivrisinek, karasinek ve tüm zararlı haşerelerin üreme alanları olan yağmursuyu mazgalları, fosseptik çukurlar, kapalı kanallar, kanalizasyon merkez rögarları, bina bodrum katlarında biriken sular, kapalı ve açık alanda biriken sular ilaçlama ekiplerince tespit edilerek Sağlık Bakanlığından onaylı ruhsatlı ilaçlar kullanılarak kışlak mücadelesi yapıldığı belirtildi.

Öte yandan; yaşanan deprem felaketinin ardından özellikle konteyner kentlerde,Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerce kışlık mücadeleninkontrol edildiği ve gerekli çalışmalarınsürdürüldüğü bildirildi.