Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren semt konaklarında eğitim gören öğrenciler için 2022-2023 eğitim-öğretim yılsonu etkinliği şenlikleri düzenlendi.MALATYA (İGFA) -Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Konteyner Kent alanında düzenlenen şenliklere aileleriyle birlikte katılan öğrenciler, doyasıya eğlendi.

Konteyner Kent alanından sorumlu olan Doğanyol Kaymakamı Mete Öztürk, 4 ay önce büyük bir felaketle yüzleşmek durumunda kaldıklarını anımsatarak, "Evlerimizi eşyalarımızı daha da acısı yakınlarımızı ve memleketimizi yitirdik. O günden beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin personelinin ve ferdinin emeği ve gayretiyle hep birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un önderliğinde kurulan konteyner kentimizde yaklaşık 5 bin kişilik bir aile olduk. Bu zor süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, Malatya Valisi Sayın Hulusi Şahin’e, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve bu programı bizler için hazırlayan kıymetli ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, depremin ilk günlerinde vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak için çadır kentlere sonrasında konteyner kentlere yerleşmesi için çalışmalar yürüttüklerini ve kalıcı konutların inşası için temellerin atılması çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Devlet millet işbirliği içerisinde hayırsever kurum ve kuruluşların STK’lar, hayırsever vatandaşlarımız ile birlikte el ele vererek bu yaraları sarmaya çalıştıklarını belirten Başkan Gürkan, "Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Malatya’da yapmış olduğu konteyner kentte sevgili evlatlarımız, çocuklarımız için yılsonu etkinlikleri düzenlemişlerdir. Yılsonu etkinliklerinde çeşitli yarışmalar, eğlenceler, skeçler, orta oyunları var. Her nekadar depremden dolayı buruk da olsak, çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onları ne kadar mutlu yetiştirirsek, bilimin, ilimin ışığında yetiştirirsek, ülkemizin geleceği o kadar aydınlık olur. Öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetleri süresi içerisinde öğrencilerimize emek veren bütün öğretmenlerimize, velilerimize, belediyemizim Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de hayırlı yıl sonları diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından törene katılan öğrenciler ve aileleri etkinlikler süresince eğlenceli bir zaman geçirdiler.