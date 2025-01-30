Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesinde inşa edilen konutların 2 bin 175’ini tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Malatya’da, afetzedeleri güvenli ve sağlam yuvalarına kavuşturmaya devam ediyor.

Malatya'da Battalgazi ilçesi Gelinciktepe bölgesinde 10 etaptan oluşan toplu konut projesi kapsamında 8 bin 914 konut, 92 dükkan ve 5 caminin ihalesi yapılırken bugüne kadar 2 bin 175 konut tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Gelinciktepe'de tamamlanan 2 bin 175 konutla ilgili yaptığı paylaşımda Bakan Kurum, "Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor" dedi.

Malatya’mızda evlerimiz TOKİ ile en güzelinden en iyisinden.Gelinciktepe bölgesinde 8️⃣ bin 9️⃣1️⃣4️⃣ konutumuzun 2️⃣ bin 1️⃣7️⃣5️⃣’ini tamamladık.Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor.#AsrınBirlikteliği pic.twitter.com/OmNSTBNmLc— Murat KURUM (@murat_kurum) January 30, 2025

Hak sahibi vatandaşlardan Yunus Aksoy, TOKİ’nin inşa ettiği sağlam konutlara taşınmanın heyecanını yaşadığını dile getirirken, hak sahibi Yaşar Bentli ise hayallerinden daha güzel olduğunu söyledi.