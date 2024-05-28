Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kuaförlük Kursu, kuaförlük mesleğini öğrenmek isteyen, mesleki becerilerini geliştirmek ve kariyerine kuaförlük alanında devam ettirmek isteyenler için ideal fırsatlar sunuyor.MALATYA (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde Halk Eğitim Merkezi ile koordineli olarak meslek edindirme, el sanatları ve kültür- sanat kursları devam ediyor.

2023-2024 eğitim- öğretim dönemi boyunca 66 ayrı kurs ile yaklaşık 1500 kursiyere ücretsiz olarak eğitim verilirken, meslek edindirme kurslarından kuaförlük, cilt bakımı ve sahne makyajı alanlarında açılan kurslar da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Özalper ve Yeşiltepe Semt Konağı ile Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi’nde devam eden kurslara katılan kursiyerler, sosyo-ekonomik gelişimlerini sağlayarak, toplumsal yaşama katılımlarını artırmak amacıyla hizmet veren eğitim merkezlerinden biri olan Yeşiltepe Semt Konağı’nda bu alanda açılan kurslara katılarak meslek edinecekleri için mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Yeşiltepe Semt Konağı’ndaki eğitim programı saç kesimi, boyama, şekillendirme, bakım ve daha birçok konuda teorik ve pratik dersler içeriyor. Deneyimli eğitmenler tarafından verilen derslerde, katılımcılar modern kuaförlük tekniklerini uygulamalı olarak öğrenirken, aynı zamanda müşteri ilişkileri ve işletme yönetimi gibi önemli konularda da bilgi sahibi oluyorlar. Verilen kurslar sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika da veriliyor.

Kuaförlük Kursu eğitmeni Sevinç Pelitoğlu kursta verdikleri eğitimlerden bahsederek, “Kursiyerlerimize elimizden geldiğince ortak çalışarak, kolaylık sağlıyoruz. Saça dair her işlemi öğretiyoruz. 840 saatlik bir eğitimden sonra ustalık alabiliyorlar. Bu yıl kursa katılan kursiyerlerimizin çoğu kendi işyerlerini kuracaklar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize bu kursları tahsis ettiği için, bayanlara bu hizmeti sunduğu için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kursiyer Merve Kalkan ise, “6 aydan beri kurs öğrencisiyim. Kursa isteyerek gelmiştim. Bir işyeri açıp kendi ayaklarımın üzerinde durmayı istiyorum. Bu işi severek yapıyorum. Başarılı olacağıma da inanıyorum. Bize bu imkânları sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.