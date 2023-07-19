Malatya Büyükşehir Belediyesi ileTürkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Temsilciliği ile ortak olarak gerçekleştirilen ortaokul öğrencilerine yönelik Yaz Okulu Programları çerçevesinde eğitim gören öğrenciler Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hayvanat bahçesini gezdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı semt konaklarında başlayan Yaz Okulu Programlarındaverilen eğitimlerin yanı sıra her hafta öğrencilerle sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli programlar da gerçekleştiriliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde tek olma özelliğine sahip Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvanat bahçesi, içerisinde 78 türden yaklaşık bin 300 hayvanı barındırıyor.

Yaz okullarında eğitim alan öğrencilerin sosyal alanlarda da faaliyet göstermeleri gerektiğini belirten Malatya Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç, “Büyükşehir Belediyesi olarak yaz okullarını eğitim ve öğrenime açtık. Semt Konaklarımızda kayıtlarımız devam ediyor. 700 üzerinde kayıtlı öğrencimiz bulunuyor. Öğrencilerimizi bu hafta hayvanat bahçesini gezdirmeye getirdik. Bu etkinliklerde temel amacımız çocuklarımızın yaz okulunda eğitim öğretim faaliyetleri bitince eğlenmeleri ve günü değerlendirme adına farklı aktiviteler yapmak. Bu aktiviteler çerçevesinde bu hafta da hayvanat bahçesini geziyoruz. Depremlerin çocuklar üzerindeki etkilerini bir nebze de olsa azaltmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza ve ailelere hayvanat bahçesini tanıtmak ve buranın Malatyalılar tarafından gezilmesini arzu ediyoruz” dedi.