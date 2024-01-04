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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küçük yaşta su bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlediği etkinliklere devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Su kaynaklarının verimli, sürdürülebilir şekilde kullanılması, farkındalığın arttırılması, çevre bilincinin kalıcı olarak sağlanması amacıyla Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MASKİ Genel Müdürlüğü işbirliği ile bir program düzenlendi. Programa;Doğanşehir Söğüt İlkokulu öğrencilerive öğretmenleri katıldı.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, su bilincinin küçük yaşlarda öğrenilmesi gerektiğini belirterek, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak tüm okullarda su bilincinin oluşması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti. Mert, “Suyun verimli ve bilinçli kullanılması konusunda öğrencilerin farkındalığını artıracak etkinlikler yapıyoruz. Su kaynaklarımız bütün canlıların yaşamı ve insanlığın geleceği için önemli. Son zamanlarda dünya genelinde su kaynakları azalıyor. Dünya kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Bizlerde elimizde olan suyun kıymetini çok iyi anlamamız ve bilmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarımız suyun önemini küçük yaşta çok iyi anlaması lazım. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Suyu doğru, bilinçli ve tasarruflu kullanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Suyun tasarruflu kullanılması konusunda minik öğrencilerimizi eğlendirerek bilinçlendiriyoruz. Etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.