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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili nedeniyle 14 ortaokulda 6 bin 335 öğrenciye, ara tatillerini kıymetli bir şekilde geçirmeleri amacıyla ‘Güz Tatili Değerlendirme Kitap Seti’ dağıtımı gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Malatya’nın Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bulunan 14 ortaokulda 6 bin 335 öğrenciye toplamda 25 bin 340 adet kitap dağıtıldı.

Kitap dağıtımı ilk olarak Battalgazi ilçesinde yer alan Orhan Gazi Ortaokulunda başladı ve gün içerisinde diğer 13 okulda kitap dağıtımı devam etti.

13 Kasım Pazartesi günü başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili için dağıtılan kitap seti içerisinde Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler olmak üzere 4 test kitabı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin tatillerini iyi değerlendirebilmeleri için katkıda bulunmak istediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Dr. Murat Kılınç, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimiz ara tatile girmeden önce Malatya’mızın iki merkez ilçesinde bulunan toplamda 14 ortaokulumuzda 6 bin 335 öğrenciye 25 bin 340 test kitabı dağıttık. Öğrencilerimiz bu kitaplardan ders çalışarak 2. döneme daha hazırlıklı gireceklerdir. Tabii bu faaliyetlerimizi yaparken, konteyner kentlerde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın öğretmen olması hasebiyle öğlencilerimize selamları var. Ayrıca 8. Sınıf öğrencilerimiz LGS’ye giderecekler ve onlar için ara tatiller daha da önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimiz tatillerini iyi değerlendirebilmeleri için katkıda bulunmak istedik” diye konuştu.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ise, Büyükşehir Belediyesi'ne güz dönemi ara tatili için öğrencilerimize destek olmak ve derslerini pekiştirmeleri adına dağıttığı kitap seti için teşekkür etti. Müdür Kaçmaz, öğrencilerin ara tatilinde geçmişteki konularını tekrara edecekleri ve eksiklerini gidereceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi.