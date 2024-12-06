Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanından yürüttüğü yol bakım, onarım, orta refüj düzenlemesi ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Kentteki ulaşım ağlarını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, yolları daha kullanışlı, konforlu ve güvenli hale getiriyor.MALATYA (İGFA) - Deprem sonrası ağır tonajlı araçların kullanımından dolayı bozulmaların meydana geldiği Saray Bosna Caddesi’nde sıkıştırma, sıcak asfalt serimi ve orta refüj düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.



Malatya’nın önemli ulaşım akslarından biri olan Saray Bosna Caddesi Barguzu Caddesi’ni Adıyaman yoluna, Bostanbaşı - Yakınca mahallelerini de birbirine bağlayan önemli bir aks konumunda. Kentin ana arterlerinden olan Saray Bosna Caddesi 2 x 2 geliş gidiş olarak hizmet veriyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bostanbaşı Saray Bosna Caddesinde devamedençalışmaları yerinde inceleyerek Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Ahmet Suat Soylu’dan bilgiler aldı.

Çalışmaların büyük bir titizlikle gerçekleştiğini belirten Başkan Er, “Saray Bosna Caddemiz Malatya’mızın önemli akslarından. Yapılan çalışmalar sonrasında mevcut caddemiz vatandaşlarımız için daha konforlu ve güvenli bir hale gelmiş olacak. Bu çalışmalarda emeği geçen personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.