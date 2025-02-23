Malatya'da Doğanşehir Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, ilçedeki hayvanlar için şehrin çeşitli yerlerini beslenme odakları ve yemlerle doldurdu.MALATYA (İGFA) - Doğanşehir Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarını da yalnız bırakmadı. Ekipler hayvanlar için oluşturulan ilçenin muhtelif yerlerindeki beslenme odaklarını ve yem alanlarını kuru mama ve yemlerle doldurdu. Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına yönelik yardımlarını sürdüren Doğanşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının soğuk havada aç ve susuz kalmamaları için yoğun çaba harcıyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Bu soğuk kış günlerinde patili dostlarımızı unutmadık.İlçemizin beyaz gelinliğini büründüğü bu güzel günde, mamalarla patili dostlarımızın karnını doyuruyoruz. Soğuk havalarda can dostlarımızı yalnız bırakmayalım. Bu dönemde besleme çalışmalarımızı daha da hassasiyetle sürdüreceğiz." dedi.