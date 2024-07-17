Tarihi Karacaahmet Türbesi, Hüsrevağa Hamamı ve Halime Hatun Kervansarayı, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla kente kazandırılacak. Hüsrevağa Hamamı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, yenileme çalışmalarıyla tarihi yapıların kültür ve sanat odaklı yaşam alanları olarak kent hayatında yerlerini alacaklarını açıkladı. Başkan Zeyrek, Hüsrevağa Hamamı’nın restorasyon çalışmasının ardından Manisalı kadınlara üretim için tahsis edileceğini de vurguladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Yunusemre ilçesinde bulunan Karacaahmet Türbesi, Şehzadeler ilçesinde bulunan Hüsrevağa Hamamı ve Gölmarmara ilçesinde bulunan Halime Hatun Kervansarayı’nda restorasyon çalışmaları başladı. Çalışmalarla Manisa mimarisinin önemli eserleri restore edilerek, kente kazandırılacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin ve teknik ekiplerle birlikte Hüsrevağa Hamamı’nda yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

“TARİHİ YAPILARI KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ”

Tarihi hamamın içerisindeki çalışmaları da denetleyen Başkan Zeyrek, atıl durumda bulunan yapının restorasyon sonucu kullanılır hale geleceğini kaydetti. Karacaahmet Türbesi ile Halime Hatun Kervansarayı’nda da restorasyon çalışmalarının başladığını vurgulayan Başkan Zeyrek, “Tarihi yapıları kaderine terk etmeyeceğiz. Binaların özgünlüğünü koruyarak, malzemeleri bütünlüğe aykırı olmayacak şekilde onaracak ve Manisa’nın kültürel mirasın da yeniden yer almalarını sağlayacağız” dedi.

“MANİSALI KADINLARA ÜRETİM İÇİN TAHSİS EDECEĞİZ”

Hüsrevağa Hamamı’nı Manisalı kadınlara üretim için tahsis etmek istediklerini söyleyen Başkan Zeyrek, “Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının akabinde burayı kadın girişimcilere açmayı hedefliyoruz. Bu tarihi yapı, hem kadınlarımızın üretim yapabileceği bir merkeze dönüşecek hem de kendine yaraşır biçimde ayakta kalacak” ifadelerini kullandı.