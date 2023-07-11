Malatya’da üreticilerin yanında olmak için çalışmalar yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen “Tarladan Sofraya Tarım Lisesi” projesi meyvelerini vermeye başladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2022 güz dönemi “Tarladan Sofraya Tarım Lisesi” ortak projesi kapsamında Akçadağ ilçesinde bulunan Battalgazi Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahasın da ekimi gerçekleştirilen 5 bin kg ekmeklik buğdayın hasadı gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Proje kapsamında elde edilecek nihai ürün olan ekmeğin ’i Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı gerçekleştirilecek.

‘Tarladan Sofraya Tarım Lisesi’ ortak proje kapsamında gerçekleştirilen hasat sırasında bir konuşma gerçekleştiren Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, “2022 yılının üretim sezonunda Tarım ve Orman Bakanlığımızile Malatya Büyükşehir Belediyemizin ortaklaşa yaptığı proje kapsamında çiftçilerinize arpa, buğday, fasulye ve nohut tohumu dağıtımı yaptık. Daha sonra Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz buğday ekimi yaptığımız bu alanı değerlendirmek ve üretim yapmak istediklerini ifade ettiler. Akabinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzaladı. Battalgazi Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahasına ekimini yapmış olduğumuz tohum halis buğday çeşididir. Verimi oldukça yüksek bir tohum olan halis dekar başına bin kg kadar çıkmakta. Bu alanda yüzde 25 Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü hibeli, yüzde 75 Malatya Büyükşehir Belediyesi hibeli bir çalışma yaptık. Bu projenin başlatılmasında büyük emeği olan Sayın Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca bu projede bizimle birlikte olan İl Milli Eğitim Müdürümüze ve okul müdürümüze de teşekkür ediyorum" dedi.

200 dekarın üzerinde bir üretim alanımız var. Bu üretimde protokolün bir maddesi de vardı. O da şuydu, buradan çıkan buğday ile elde edilen undan ekmek yapılacak ve bu ekmekler belediyemizin Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız tarafındanihtiyaç sahibi ailelere destek olarak, dağıtılacaktır. Projemizin böyle güzel bir sosyal yanı da var. Belediye olarak gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız gerek valiliğimiz gerekse de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile her türlü sürdürülebilir tarım projeleri yapmaya devam edeceğiz.

Bizler üretimden gelen gücümüzü artırarak, yaşadığımız depremin etkilerini en aza indirgeyeceğiz. Çiftçilerimize her zaman ‘destek bizden üretim sizden’ diyoruz. Bu projede emeği geçen herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Gerçekleştirilen hasat programına katılan katılımcılardan böylesine güzel bir projeye destek verdiği için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.