Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantılarının II. birleşimi Malatya Büyükşehir Meclisi Başkan Vekili Ramazan Ayhan Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. MALATYA (İGFA) - Malatya'da Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı II. Birleşimi mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından meclise sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususundaki maddeler görüşülerek, karara bağlanırken bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantılarının ise 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılması kararlaştırıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. Yıldönümünü idrak edeceğiz. Hain darbe girişimine karşı gözlerini kırpmadan canlarını veren vatan evlatlarına Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnetle yâd ediyoruz” dedi.