Malatya Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araçların trafik güvenliğini üst düzeye çıkarmak amacıyla il genelinde başlattığı yatay ve düşey trafik işaretleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MALATYA (İGFA) - Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında toplamda 920 Bin metre yol çizgi çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 76 ton boya kullanılarak ulaşıma açılan yol ağlarında, yaya trafiğinin yoğun olduğu ana arterler ve okul önlerinde 340 adet yeni yaya geçidi ile 78 adet “önce yaya” figürü uygulayarak trafikte yaya güvenliği artırıldı.

Şehrin muhtelif yerlerine 5 Bin 200 adet trafik işaret levha montajı yapılarak sürücülerin güvenli seyahat etmeleri sağlandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki yollarda uyarı, tanzim, bilgilendirme levhaları, yaya geçitleri, refüj, kavşak ve yol çizgi çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım faaliyetlerini de sürdürüyor.

Ayrıca dönel kavşak yaklaşımlarında sürücülerde farkındalığın artırılması için Altınkayısı Bulvarı üzerindeki dönel kavşağa profil atlama, ofset tarama, yol çizgisi, yön okları ve kavşağın belirginliğini artırmak için solar güneş enerjili yol butonları takılıp olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni açılan yollar ile grup yollarında da yatay ve düşey trafik işaretleme çalışmaları devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu çabalarıyla şehrin trafik güvenliğini artırarak, tüm vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasını amaçlıyor.