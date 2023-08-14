Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafında hazırlanan ve İsviçre Büyükelçiliği tarafından kabul edilen ‘Yalnız Değilsiniz Biz Bir Aileyiz” projesinin startı verildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli Psikolog Beyza Kızılkaya Bayram, Çocuk Gelişimcisi Berkay Us, Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz ve ebeveynler katıldı.

Proje hakkında genel bir bilgilendirme yapan Proje Koordinatörü Hatice Albayrak, “Malatya’da yaşayan 8-12 yaş arasında anne veya babası hayatta olmayan 40 çocuğa çocuk hakları, çocuk güvenliği, psikolojik danışmanlık hizmeti sunacağız. Aynı zamanda ebeveynlere Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nun hizmetlerini anlatacağız. Hazırlanan projedeki amacımız, bu çocuklarımızın ileride yetişkinlik dönemlerinde yaşayacakları sıkıntıları en aza indirgemeye çalışarak hayatlarına devam etmelerini sağlamaktır” dedi.

Kent Konseyi’nin yapmış olduğu çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Kent Konseyi olarak yapmış oldukları çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları ile halkı bir araya getirmek olduğunu söyledi. Artan, “Bu anlamlı ve güzel projenin herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli Psikolog Beyza Kızılkaya Bayram ve Çocuk Gelişimci Berkay Us tarafından ebeveynlere kurumsal olarak dezavantajlı çocuklara yönelik yapmış oldukları çalışmalar ile ilgili bilgiler verdiler.

Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz, “Zor zamanlarda geçiyoruz. Çocuk yetiştirirken ebeveynler olarak onlara örnek olmamız gerekir. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken onları anlamamız gerekir. Proje kapsamında yapılacak etkinliklere ebeveynler olarak katılmanızı ve eşlik etmenizi istirham ediyorum” dedi.

Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nden alınan bilgiye göre, proje kapsamında çocuklara bilinçlendirme çalışmaları, psiko -sosyal etkinlikler yapılacağı belirtildi.