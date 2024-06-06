Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu yapılacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2024-YKS) girecek öğrencilerin, MOTAŞ’a ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.MALATYA (İGFA) - 8-9 Haziran tarihlerinde YKS’ye girecek adaylar, MOTAŞ’a ait otobüslerden ve trambüslerden sınav giriş belgesini göstererek ücretsiz yararlanabilecekler. Ayrıca sınava girecek adaylara refakatçi olan veliler de toplu taşıma araçlarından ücretsiz bir şekilde faydalabilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek olan üniversite adayı öğrencilere ve refakatçi velilere Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet verileceği bildirildi.

Sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Bu hafta sonu geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimiz, sınavda ter dökecekler. İnşallah öğrencilerimiz sınavda istedikleri başarıyı yakalayarak, hedefledikleri bölümlere yerleşirler. Şimdiden sınava girecek tüm üniversite adaylarımıza başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum” dedi.