17-18 Haziran tarihlerinde YSK’ye girecek adaylar, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından (MOTAŞ),sınav giriş belgesini göstererek ücretsiz yararlanacaklar.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu yapılacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2023-YKS)girecek öğrencilerin,özel halk otobüsleri hariç, MOTAŞ’a ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek olan üniversite adayı öğrencilere, velilere ve sınavda görevli olan öğretmenlere Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceklerini belirtti.

Sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyenBaşkan Gürkan, “ÖSYM tarafından 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TYT, AYT ve YDT sınavına girecek olan üniversite adayı öğrencilerimiz, velilerimiz ve sınavda görevli olan öğretmenlerimiz Büyükşehir Belediyemize ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri durumunda ücretsiz olarak yararlanacaklar. Sınava girecek tüm üniversite adaylarımıza başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum” dedi.