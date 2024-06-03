Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yol çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yol açma, genişletme, asfaltlama gibi çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi Boncuk ve Paşazade caddelerinde yol genişletme akabinde de asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

Kuzey Kuşak Yolu arasında kalan Boncuk ve Paşazade caddelerindeki 2.000 uzunluğundaki mevcut yol, 10 metreden 22 metre genişliğine çıkarılıyor. 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olarak faaliyet gösterecek olan yol, daha konforlu hale getiriliyor.

Öte yandan Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte büyük bir trafik yoğunluğunun yaşandığı Canlı Hayvan Pazarının da üzerinde bulunduğu Boncuk Caddesindeki yol genişletme çalışmaları neticesinde önceki yıllarda yaşanan trafik sıkışıklığının da önüne geçilmiş olacak.