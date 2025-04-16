34 ili kapsayan zirai donun etkilerini sahada görmek ve istişarelerde bulunmak üzere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ilk ziyaretini Malatya’ya gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi Malatya’da zirai dondan etkilenmişti. Umutlarını kayısı bahçelerine bağlayan Malatyalı çiftçilerin sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya ileterek Malatya’ya davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ertesi gün zirai donun boyutlarını İstanbul ve Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmişti.

Malatya ziyareti kapsamında kayısı bahçelerinde saha taramasını yapan Bakan Yumaklı, daha sonra Malatya Valiliği’ne geçerek, bir toplantı düzenledi.

Gerçekleştirilen toplantı sonrasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, ilçe belediye başkanları ile kalabalık bir heyet eşlik etti.

Ziyaret sırasında çiftçilerin mağduriyetlerini ve zirai donun bahçelerdeki meyve ağaçlarına vermiş olduğu zararı Sayın Bakanın yerinde gördüğünü belirten Başkan Er, “Çiftçilerimizin yaşamış olduğu mağduriyeti önce Sayın Bakanımıza ileterek Malatya’mıza davet ettim. Hemen ertesi günü konuyu detaylı bir şekilde, gerek İstanbul’da gerekse de uçakla Ankara’ya giderken Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Sağ olsunlar Sayın Bakanımız zirai dondan etkilenen 34 il içerisinde ilk ziyaretini ilimize gerçekleştirdi. Bu ilgisinden dolayı ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. İlgi ve desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza ve derdimizi dert edinen herkese tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.