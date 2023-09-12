Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt merkezli 5.3 şiddetindeki depremin ardından GündüzbeyKaptaj ana kaynağındaki oluşan bulanıklık neticesinde apartman ve sitelerde bulunan bireysel su depolarında kirlenmelerin gözlemlendiğini kaydederek, depoların 3 ayda bir temizlenmesi yönünde vatandaşları uyardı.MALATYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesinde her yıl iki kez temizlenmesi gereken bireysel depoların bu dönemde 3 ayda bir temizlenmesi hususunda vatandaşları uyaran MASKİ Genel Müdürlüğü’nde yapılan yazılı açıklama şöyle:

“ÖNEMLİ DUYURU

Çok kıymetli hemşehrilerimiz;

Yeşilyurt merkezli 5.3 şiddetindeki depremin ardından şehrimizin İçme suyu ihtiyacını karşılayan GündüzbeyKaptaj ana kaynağında bir süre bulanıklık meydana gelmişti. Kaynağımız eski değerlerine dönmüştür. Ancak; depreme bağlı olarak apartman ve sitelerde bulunan bireysel depolarında kirlendiği gözlemlenmektedir. Bireysel içme suyu depolarında meydana gelen kirlenmelerin giderilmesi için depoların 3 ayda bir temizlenmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”