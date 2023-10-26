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Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri (BELSOS), Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesine gelen öğrencilere, haftanın belirli günlerinde çorba, simit, poğaça gibi ikramlarda bulunuyor.MALATYA (İGFA) - Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanemiz 3 yaşındaki çocuğumuza da üniversite öğrencilerimize de hitap edecek şekilde hizmete açıldı.

Haftanın belirli günlerinde dağıtılan ikramların devam edeceğine dikkat çeken BELSOS Genel Müdürü Zerrin Palancı, “Geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılan Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanemizin açılışı ile beraber kütüphanemize gelen öğrencilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla haftanın belirli günlerinde çorba, simit, poğaça gibi ikramlarımız oluyor. Sıcak poğaça, kek ve çorba gibi ikramlarımızın yapılma sebebi ise konteyner kentlerden kütüphaneye gelen öğrencilerimizin beslenmesine katkıda bulunmak. Bu ikramlarımız devam edecek. Öğrencilerimiz zor şartlarda ders çalışıp, sınavlara hazırlanıyorlar. Umarım öğrencilerimize katkımız oluyordur ve bütün öğrencilerimizi de kütüphanemize bekliyoruz.

Öğrencilerimiz kütüphaneyi çok aktif bir şekilde kullanıyorlar. Deprem sürecinde öğrencilerin kaliteli ve iyi bir ortamda ders çalışması, öğrencilerimiz için çok iyi bir fırsat. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” kelimelerine yer verdi.

100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’nde uygulanan ikramlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Öğrenci Eren Emre, “Sayın Başkanımızın başlattığı bu güzel kütüphane projesinden dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Kütüphanemiz çok işlevli ve kullanışlı. Birçok öğrenci gelip, kütüphanede çalışıyor. Başkanımızın çay, çorba ikramları var. Sınırsız internet, sınırsız örnekler, ansiklopediler, kitaplar bulunuyor. Hepsinden yararlanabiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Kütüphane öğrencilerinden Şevval Özel, “Ben Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)öğrencisiyim. Kütüphanemize her gün geliyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne ikramlarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu. Üniversite sınavına hazırlanan Sümeyye Usluoğlu ise, “Lise mezunuyum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı ikram uygulamasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Dün simit-poğaça ikramlıklarının dağıtıldığını gördüm. Bugün ise öğlen yemeği olarak çorba ikramında bulunduklarını gördüm. Çok teşekkür ediyorum” sözlerine bulundu.