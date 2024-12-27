Malatya Büyükşehir Belediyesi, Suriye’ye gönderilmek üzere İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) 16 bin 614 kutu ilaç teslim etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ‘Ziyan Olmasın Şifa Olsun’ projesi kapsamında 26 farklı noktada vatandaşlar tarafından bağışlanan 16 bin 614 kutu ilaç Suriye’ye gönderilmek üzere İnsani Yardım Vakfı (İHH) yetkililerine teslim edildi.

Derin: Sayın Başkanımıza ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum

İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, “’Ziyan Olmasın Şifa Olsun’ diyerek milyonlarca lira değerinde ilaç toplayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. 13 yıldır Suriyeliler memleketimizde misafirler. Yeni bir süreç başladı. Özgürlüklerine kavuştular. Oraya daha rahat gidebilmeleri için, yapacağımız yardım çalışmalarına Sayın Başkanımız ve ekibi destek oldular. Sadece Suriye ve savaş bölgeleri değil Gazze, Yemen, Sudan ile ilgili hassasiyetlerini biliyoruz. Malatya’daki çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Sayın Başkanımız ve ekibi sadece Malatya’nın imarı ile değil Malatya’nın ihyası ile Malatya’da yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yakından ilgilenmekte. Bunun rahatlığını ve huzurunu yaşıyoruz. Bu desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Dünyanın hiçbir yerinde mazlum ve mağdur kalmayıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Er: ‘Ziyan Olmasın Şifa Olsun’ projesi insanımızın dayanışma ve yardımlaşma ruhunu en güzel şekilde yansıtmaktadır

26 farklı noktada vatandaşlar tarafından bağışlanan ilaçların ekipler tarafından toplanarak tasnif edildiğini belirten Başkan Er ise yaptığı konuşmada “Malatya Büyükşehir Belediyemizin “Ziyan Olmasın Şifa Olsun” projesi kapsamında 26 noktada vatandaşlarımızın yaptığı bağışlar ile toplanan ilaçlar, eczane teknisyeni personellerimiz tarafından, büyük bir titizlikle, tek tek tasnif edilmektedir.Bilahare bünyemizde bulunan eczanemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza reçete karşılığında ücretsiz dağıtılmaktadır.Artan ilaçlar ise insani yardım kuruluşları aracılığıyla bilhassa Suriye'deki kardeşlerimize ulaştırılmaktadır.2024 yılında Büyükşehir Belediyesi olarak, 3.342 adet reçete karşılığında 6 milyon 398 bin TL değerindeki 31 bin 120 kutu ilacı reçete karşılığında ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ücretsiz olarak verdik. Bugün de İnsani Yardım Derneği (İHH) Malatya Şubesi aracılığı ile 4 milyon 106 bin TL değerindeki 16 bin 614 kutu ilacı Suriye'deki kardeşlerimize göndereceğiz. Böylelikle 10 milyon 879 bin TL lik ilaç israf edilmeden ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştırılmış olacaktır. Bu vesile ile ilaçları getiren, toplayan, tek tek tasnif eden, ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştıran herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak; evine, barkına gitmek isteyen ihtiyaç sahibi misafir kardeşlerimize, dönüş yolculuklarında ulaşım desteği sağlayacağımızın bilinmesini isterim. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen misafirlerimiz, Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğümüze başvurabilirler” dedi.