Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma hizmetlerini yürüten MOTAŞ A.Ş. İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ve üniversitelerle yapılan iş birliği protokolü kapsamında, öğrenciler artık Malatya Kart işlemlerini online platformlar üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni sistem sayesinde öğrenciler, kartlarını yenilemek veya düzenlemek için danışma merkezlerine gitme zorunluluğundan kurtuluyor. Tüm işlemler online olarak hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek. Ayrıca, bu uygulama ile her yıl ödenmesi gereken vize ücreti de kaldırılarak öğrencilerin ekonomik yükü hafifletiliyor. MOTAŞ A.Ş. bu yenilikle birlikte sadece öğrencilerin yaşamını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dijitalleşme sürecine de önemli bir adım atıyor. Öğrenciler, hem zamandan tasarruf edecek hem de toplu taşıma hizmetlerine çok daha hızlı erişim sağlayabilecekler.

Öğrenciler, Malatya Kart işlemlerini online olarak düzenlemek için MOTAŞ’ın Resmi Web Sitesi: www.motas.com.tr adresine giriş yaparak yönlendirmeleri takip edebilir ya da MOTAŞ’ın sosyal medya hesaplarını takip ederek de işlemlerini rahatlıkla yapabilirler. Böylelikle üniversite öğrencileri tüm işlemlerini hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde online ortamda yapacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MOTAŞ A.Ş. öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak projelere devam ederken, ulaşımda da her zaman öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor.