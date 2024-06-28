Malatya Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının artması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu.MALATYA (İGFA) - Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte meydana gelen yangınlara karşı uyarılarda bulunan Büyükşehir Belediyesi anız, orman ve özellikle de konteyner kentlerde olası yangınlara karşı vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalarla birlikte artan yangınlara binaen vatandaşların bazı önlemler alması gerektiğini duyuran Büyükşehir Belediyesi, yangınların önlenmesi noktasında bazı hususlara değindi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan bilgilendirme mesajında; "İçinde bulunduğumuz yaz mevsiminde sıcaklıkların aniden bastırması gündüz vakitlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve otların çok hızlı bir şekilde kuruması yangınların çabuk başlaması ve aniden, geniş alanlara yayılmasına sebebiyet vermektedir.

Yaşanan 6 Şubat depreminden sonra toplu yaşam alanları olan konteyner kentlerde yangınların arttığı gözlemlenmiştir. Konteynerlerin etrafında oluşan kuru otların temizlenmesi, elektrik tesisatlarının periyodik olarak kontrol edilmesi, birden fazla elektrikli ekipmanın (klima, kettle, ocak) aynı anda çalıştırılmaması, konteyner kentlerde acil durum araçlarının geçişini engelleyecek şekilde düzensiz araç parkına, şemsiye, tente kullanımına müsaade edilmemesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.