İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konteyner kentte yaşayan çocuklar için düzenlenen açık hava sinema etkinliğinin görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.MALATYA (İGFA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, konteyner kentte yaşayan çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Umut Konteyner Kent'te gerçekleştirilen açık hava sinema gösterimi, çocuklara keyifli vakit geçirme imkanı sundu.

Etkinlik, çocukların bir araya gelerek eğlenmelerini ve güzel vakit geçirmelerini sağladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından konteyner kentte yaşayan çocuklarımız için açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Çocuklarımızın gülüşü dünyalara bedel." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1816763129788833867

Etkinlik, konteyner kentte yaşayan çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak, sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlendi. Açık hava sinema gösterimi, özellikle zor şartlarda yaşayan çocuklar için moral kaynağı olurken, onların yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Bu tür etkinlikler, çocukların mutlu ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerine yardımcı oluyor.