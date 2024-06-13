Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri Malatya Kent Konseyini ziyaret ettiler.MALATYA (İGFA) - İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ulaş ile birlikte Malatya Kent Konseyi’ni ziyaret eden öğrenciler, Malatya Kent Konseyi’nin çalışmaları hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar’dan bilgi aldılar.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Batar, “Malatya Kent Konseyi Malatya’nın geleceğine yönelik yapılan planlamalarda sivil alanı yöneticilerle buluşturan önemli bir misyonu yerine getiriyor. Burada ortaya konulan her çalışmada Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve binlerce gönüllünün emeği var. Burası Malatya’nın ortak akıl mekanizmasının çalıştırılmasında önemli bir işlev görmektedir. Malatya’da herkesin kentin ortak geleceğine dair öneriler sunduğu ve bu önerilerin ilgili mercilere ulaştırıldığı bir sivil platform olan Malatya Kent Konseyi çok aktörlü, çok fonksiyonlu yapılanması ile her kesimin dâhil olduğu bir çalışma zemini oluşturmaktadır” dedi.

Malatya Kent Konseyi çalışmalarında gençlere çok önem verdiklerini söyleyen Batar, “Kentin sürdürülebilirlik alanında yaptığımız çalışmalarda gençlerin hayallerini önemsiyoruz. Bu noktada gençlerin şehrin yararına olacak, duygu düşünce ve önerilerine ihtiyacımız var. Gençlerin her zaman şehrimiz ile ilgili hayaller kurup bizlerle paylaşmasını istiyoruz. İletişim Fakültesi’nde okuyan sizlerin, Kent Konseyi bünyemizde bulunan okuma atölyeleri, dijital fotoğrafçılık kursları, komisyonlar ve gençlik meclisi gibi alanlar da yer almanızı istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ulaş, “Malatya Kent Konseyi ile İletişim Fakültesi Bölümü olarak birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü birinci sınıf öğrencilerimiz ile birlikte Kent Konseyi’ne ziyarette bulunduk. Kent Konseyi’nde yapılan çalışmalar ile ilgili öğrencilerimiz bilgi sahibi oldular. Öğrencilerimizin bu uzun yolculukta kendilerini geliştirmeleri ve yol haritalarını belirleyip bir hikâye oluşturmalarını önemsiyoruz. Bu yolculukta öğrencilerimiz ile birlikte hem şehrimiz için güzel çalışmaların içerisinde olma hem de kendilerine bir şeyler katmaları noktasında çalışmalarımız, desteklerimiz ve eğitimlerimiz devam edecektir. Öğrencilerimizin hem şehrin dinamiklerini tanımaları, hem de duygu düşünce olarak öneri - çözüm gibi konularda fikir sunmalarını önemsiyoruz, çünkü bu sayede kendilerini geliştireceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

Program, İnönü Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin soru – cevapları ile son buldu.