Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan 40 adet kritik sinyalize kavşakta, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) sistemini devreye aldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir bünyesindeki Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) sistemi ile şehrin trafik sistemine çağdaş ve güvenli bir altyapı kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje sayesinde; Elektrik kesintilerinde sinyalizasyon sistemlerinin kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesi, kesintilerden kaynaklanan kaza ve kaosun önüne geçilmesi, şebekedeki ani dalgalanmalara karşı sinyalizasyon sistemini korunması sağlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezinde uzaktan anlık olarak takip edilebilen UPS Sistemi, geçmiş tarihlere yönelik ortam sıcaklığı, giriş voltajları, çıkış yükü ve bataryaların durumunu kaydederek raporlama imkânı da sunuyor.