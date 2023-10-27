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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş’nin beton santralinde üretim denemelerinin tamamlandığını ve beton satışına başlandığını açıkladı.MALATYA (İGFA) - Beton fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarını dizginleyecek ve piyasadaki beton fiyatlarını regüle edecek olan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan ESENLİK’in beton üretimine başladığını ifade eden Başkan Gürkan önümüzdeki günlerde MESTON şirketine ait yeni beton santralinin de faaliyete geçeceğini söyledi.

ESENLİK beton santralinin tam kapasiteli üretime geçtiğini belirten ESENLİK Ticari Direktörü Ömür Yoldaş, “ESENLİK A.Ş. olarak beton sektörüne girmiş bulunmaktayız. Bir hafta boyunca yaptığımız test çalışmaları sonucunda bugün itibariyle tam kapasiteli üretime başladık. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde Malatya’mıza ve ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.

ÜNLÜ: ÇOK KISA SÜREDE BETON SANTRALİNİ HİZMETE AÇTIK

ESENLİK’e ait beton santralinin beton satışına başladığını söyleyen ESENLİK Genel Müdürü Ata Ünlü, “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarına katkı olsun diye beton sektöründeki fiyatları dengelemek amacıyla çok kısa bir sürede beton santralimizi faaliyete geçirdik. Deneme çalışmalarımız tamamlandı. Bugünden itibaren satışa başlayacağız. Malatya’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

OKYAY: ŞEHRİMİZE İKİ BETON SANTRALİKAZANDIRDIK

6 Şubat tarihinde vuku bulan depremlerin ardından Malatya’da büyük bir beton arzına ihtiyaç duyulduğunu belirtenMalatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Latif Okyay, “6 Şubat depremlerinde şehrimizde oluşan büyük yıkımlardan sonra şehirde yeni bir ihtiyaç durumu hâsıl oldu. Şehrimizdeki beton santrallerinin beton yetiştirememesi nedeniyle piyasada ciddi anlamda beton arzı ve sıkıntısı yaşandı. Bu bağlamda hem ESENLİK şirketimiz hem de MESTON şirketimiz aracılığıyla şehrimize 2 beton santrali kazandırdık. Şehirdeki hem beton arz dengesini sağlamak hem de piyasadaki fiyat dengesi oluşturmak amacıyla bu çalışmalara başlandı. Beton santrallerinin teknik çalışmaları tamamlandı. Bugünden itibaren hem beton satışı hem de beton döküm çalışmaları başlayacak. MESTON şirketimiz tarafından inşa edilen beton santralindeki çalışmalarımızı da tamamladık. Önümüzdeki hafta içinde MESTON şirketimizde beton satışına başlayacak. Beton santrallerimizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

GÜRKAN: MALATYA’DAKİ BETON FİYATLARINI DENGELEYECEĞİZ

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan beton santralinin piyasadaki fahiş fiyatları dengeleyeceğinin altını çizen Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin, şehrimizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için büyük gayret gösteriyoruz. İnşallah yarından itibaren 100 büyük eserin açılışının müjdesini vereceğiz. Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Büyükşehir Belediyesi olarak 100 büyük tesisin açılışını gerçekleştireceğiz.

ESENLİK Şirketimizin şehrin doğusunda yapmış olduğu beton santralinin üretim startını veriyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de şehrin batısında Belediyemiz şirketlerinden MESTON tarafından yapılan beton santralinin üretim startını vereceğiz. Bugün Cumhuriyetimizin muasır medeniyetin üzerine çıkma hedefine uygun olarak bir taraftan inşaat ve imarla çalışmalarımızı sürdürürken inşaat ve imara altyapı olabilecek beton santrallerini, asfalt plentlerini hizmete açıyoruz” şeklinde konuştu.

Beton santralimizde üretimi yapılan betonun santralindeki metreküp fiyatı 1500 TL + KDV.