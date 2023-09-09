Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından faaliyette olan atölyede, engelli vatandaşların araçlarının bakım ve onarım işleri devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Engelli araç tamir atölyesinin Malatya’ya ve tüm bölgeye hitap ettiğini söyleyen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Fikret Vurucu, engellilerin kendilerine ulaşamadığı durumlarda araçlarını adreslerinden aldıklarını ve bakım sonrası tekrar kendilerine teslim ettiklerini ifade etti.

“ARAÇLARI EVDEN ALIP TAMİR EDİYORUZ, TEKRAR KENDİLERİNE İADE EDİYORUZ”

Engelli vatandaşların araçlarına her türlü bakımın yapıldığını söyleyen Vurucu, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak tüm bölgeye hitap eden bir engelli araç tamir ve bakım atölyesine sahibiz. Bu atölyede engelli vatandaşlarımızın kullandığı araçların lastik, akü ve mekanik aksamıyla ilgili parçaların bakım, onarım ve değişimini yapıyoruz ve vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Engelli vatandaşlarımız atölyemize ulaşamadığında ve bizimle iletişime geçerlerse, kendi araçlarını biz adreslerinden teslim alıyoruz. Atölyemizde bakım ve onarımını yapıp tekrar kendilerine iade ediyoruz. Engelli vatandaşlarımıza her konuda desteğini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“BELEDİYEMİZ BU ATÖLYEDEN DOLAYI ÖDÜL ALDI”

Aktivist Yazar Ali Haydar Koyun atölyenin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Yıllarca Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şube Başkanlığı yapmış biriyim. İlimizdeki böyle bir hizmetin eksikliğini 90’lı yıllardan beri hisseden biriyim. Benim gibi tekerlekli sandalye kullanan biri için önemli bir eksiklikti. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu bu atölyeden dolayı çok memnunuz ve mutluyuz. Çünkü arabalarımız arızalandığı zaman yolda da kalsak, gece saatlerinde de olsak araçlarımız bu atölyeye getirilip tamir ediliyor. Türkiye’deki sayılı atölyelerden biri diyebilirim. Belediyemiz bu atölyeden dolayı ödül aldı. Ben bu konudan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a ve bu atölyede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.